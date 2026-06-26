Главные новости за 26 июня. Новороссийск
Сергей Шишкарев отказался от выкупа доли «Росатома» в структуре ГК «Дело».
Новороссийский ФК «Черноморец» по обоюдному соглашению расторг контракты с тремя футболистами.
В Анапе разрешение на открытие получили 72 пляжа после проведенных работ по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.
В проблемном ЖК «Симфония» в Новороссийске планируют возобновить строительные работы, сообщил глава города Андрей Кравченко после совещания с дольщиками.
Мэрия Анапы объяснила отсутствие муниципальных автобусов нехваткой денежных средств.
Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2025 год в размере 5,24 руб. за одну акцию.
Житель Анапы поджег собственный дом из-за ревности после ссоры с супругой. Ему грозит наказание за порчу имущества.