Житель Анапы из-за ревности поджег собственный дом

В Анапе местный житель поджег свой дом из-за ревности после ссоры с супругой, об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сведениям полиции, житель поселка Витязево Анапского района устроил пожар в порыве ревности. Он поджег мусор на крыльце дома, после чего огонь перекинулся на жилое строение.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого в поджоге. Гражданина задержали у одного из местных магазинов.

В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело. Ему может грозить наказание до двух лет заключения за умышленное повреждение имущества.

Кристина Мельникова