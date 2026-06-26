Житель Анапы из-за ревности поджег собственный дом
В Анапе местный житель поджег свой дом из-за ревности после ссоры с супругой, об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно сведениям полиции, житель поселка Витязево Анапского района устроил пожар в порыве ревности. Он поджег мусор на крыльце дома, после чего огонь перекинулся на жилое строение.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого в поджоге. Гражданина задержали у одного из местных магазинов.
В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело. Ему может грозить наказание до двух лет заключения за умышленное повреждение имущества.