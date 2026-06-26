Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Абрау-Дюрсо» утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,24 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Абрау-Дюрсо Фото: Абрау-Дюрсо

Общая сумма выплат составит 570,57 млн руб. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 7 июля 2026 года.

В 2024 году компания выплачивала дивиденды в размере 5,01 руб. на акцию. Общий объем распределенной прибыли составлял 545,53 млн руб.

Консолидированная выручка группы в 2025 году увеличилась на 7,6% — до 21,2 млрд руб. против 19,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль выросла до 1,9 млрд руб. с 1,8 млрд руб. в 2024 году.

В группу «Абрау-Дюрсо» входят пять производственных площадок, в том числе три в Краснодарском крае — винодельни «Абрау-Дюрсо» и «Юбилейная», а также площадка «Лоза», — и два актива в Ростовской области — «Миллеровский винзавод» и «Винодельня Ведерниковъ». Уставный капитал компании составляет 108,89 млн руб., 90% принадлежит семье предпринимателя Бориса Титова.

Алина Зорина