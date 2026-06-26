Сергей Шишкарев отказался от сделки с «Росатомом» по выкупу доли в ГК «Дело»

Сергей Шишкарев не будет выкупать долю госкорпорации «Росатом» в структуре ГК «Дело», об этом основатель группы компаний заявил в своем официальном канале в социальных сетях. По словам Сергея Шишкарева, срок корпоративного соглашения истекает в в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основатель ГК «Дело» пояснил, что совместно с командой он рассматривал различные варианты финансирования сделки, но от ее осуществления пришлось отказаться из-за макроэкономической ситуации и рыночной конъюнктуры. Эти аспекты не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устраивала бы все заинтересованные стороны, отметил Сергей Шишкарев.

По его словам, решение об отказе от приобретения пакета у «Росатома» далось ему сложно. Господин Шишкарев отметил, что, отказавшись от сделки, он действовал из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей и большим количеством сотрудников.

Право определения структуры владения ГК «Дело» переходит к госкорпорации «Росатом». Сергей Шишкарев, в свою очередь, заявил, что сохраняет интерес к дальнейшему развитию компании.

Кристина Мельникова