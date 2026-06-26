Новороссийский ФК «Черноморец» расторг контракты с тремя футболистами

Футбольный клуб «Черноморец» по обоюдному соглашению сторон расторг контракты с тремя игроками, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Из состава ФК «Черноморец» выбыли вратарь Михаил Штепа, а также защитники Станислав Пузанов и Григорий Жилкин. Пресс-служба футбольного клуба поблагодарила игроков за качественную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Бывший вратарь «Черноморца» Михаил Штепа пополнил состав клуба летом 2025 года, на его счету оказалось 23 игры в Первенстве России и один матч в Кубке России. Станислав Пузанов провел 15 игр за «Черноморец», а Григорий Жилкин, вступивший в клуб зимой прошлого года, отыграл в качестве защитника 22 игры в Первенстве России, сделав две голевые передачи. Еще две игры Григорий Жилкин провел в Кубке России, а в сезоне 2024-2025 года он сыграл за «Черноморец» четыре раза.

Кристина Мельникова