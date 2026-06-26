В Анапе разрешение на открытие получили 72 пляжа

В Анапе разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа, еще 8 проходят экспертизу. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

В ходе заседания стало известно, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Процесс находится на контроле Роспотребнадзора.

Кроме того, специалистами ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, на космических снимках подтвержденных пятен не выявлено.

С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта, весь объем обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов. В ликвидации ЧС задействованы 775 человек и 187 единиц техники.

Алина Зорина