В проблемном ЖК «Симфония» в Новороссийске возобновят строительные работы

Застройщик ЖК «Симфония» в Новороссийске планирует привлечь к производству строительных работ новую компанию. Договор с прошлым подрядчиком расторгнут, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко по итогам рабочего совещания по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Андрея Кравченко, в настоящее время к договорам долевого участия заключено 51 дополнительное соглашение, с 15 дольщиками процесс не завершен. Жилой комплекс «Симфония» получил техусловия для подключения к водоснабжению, водоотведению и электроснабжению. Отопление, как сообщил мэр Новороссийска, будет подаваться через индивидуальные электрические котлы.

Специалисты завершили строительные работы по заливке бетонной плиты фундамента. 1 июля глава администрации планирует выехать на строительную площадку с представителями прокуратуры и следственного комитета для фиксации текущей ситуации.

«Ответственные лица будут ежедневно в ручном режиме проверять ход работ и транслировать информацию во все контролирующие структуры»,— заявил мэр Новороссийска.

В январе 2026 года Андрей Кравченко также проводил встречу с дольщиками ЖК «Симфония». Согласно данным сайта администрации города, на совещании мэр разделил негодование новороссийцев и отметил, что ситуация требует «жестких мер» от муниципальных властей.

«Сейчас ООО "СЗ "Квант" испытывает сложности с финансированием и не справляется с обязательствами. Перед Новым годом во время выезда лично увидел бездействие компании и отсутствие строителей на объекте. С тех пор ничего не поменялось»,— цитировали слова главы города в пресс-службе администрации Новороссийска.

ЖК «Симфония» (бывший ЖК «Надежда-5») должны построить в Цемдолине недалеко от ЖК «Мята». Как сообщал «Новороссийский рабочий» в декабре 2025 года, жилой комплекс возводит ООО СЗ «Квант». Разрешение на строительство выдано до конца сентября 2026 года, а срок выдачи ключей был назначен на второй квартал 2027 года.

Кристина Мельникова