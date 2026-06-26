Власти Анапы объяснили отсутствие муниципальных автобусов нехваткой средств

Глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале сообщила, что создание муниципального транспортного парка в городе требует значительных средств, не заложенных в бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Светланы Масловой, власти рассматривают возможность интеграции в краевую транспортную систему — в рамках этой инициативы регион готов закупить 101 автобус. Работа в этом направлении ведется.

Что касается вопроса тарифного регулирования, частные перевозчики имеют право повышать стоимость проезда. Вместе с тем, по поручению главы города, подготовлено обращение в ФАС и Роспотребнадзор для проверки обоснованности ценовой политики перевозчиков.

Алина Зорина