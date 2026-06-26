Размытый Дагестан

Весенний паводок в Дагестане в 2026 году стал для республики не кратковременной чрезвычайной ситуацией, а затяжным кризисом с человеческими жертвами, массовой эвакуацией, разрушенной инфраструктурой и необходимостью многомесячного восстановления. На этом фоне решение Правительства РФ о выделении еще 2,5 млрд руб. на проведение аварийно-восстановительных работ на гидротехнических объектах, углубление и расчистку речных русел, а также строительство временных защитных дамб лишь подчеркивает масштаб ущерба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Ливни, обрушившиеся на Дагестан с 27 марта, быстро переросли в одно из самых тяжелых природных бедствий последних лет. Вода поднималась стремительно: затапливала дома, дворы, дороги, сельхозугодья и инженерные сети, вызывала оползни и повреждение дамб. Критическая ситуация складывалась сразу в нескольких зонах республики, включая Махачкалу, Дербентский район и ряд горных территорий.

Особенность этого паводка заключалась в том, что речь шла не об одном эпизоде сильного дождя, а о череде ударов стихии.

После первой волны ливней последовала повторная, которая усугубила уже имеющиеся разрушения и осложнила работу спасательных и коммунальных служб. Это резко увеличило и объем ущерба, и срок восстановления.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дербентском районе, где после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище потребовалась массовая эвакуация местных жителей. В зоне риска оказались тысячи человек, а власти были вынуждены развернуть 55 пунктов временного размещения по всей республике.

Не менее сложной была ситуация в Махачкале и в ряде горных районов. Там паводок не только заливал жилые кварталы, но и нарушал транспортное сообщение, отрезал населенные пункты и создавал угрозу дальнейших обвалов и оползней.

Вначале режим ЧС ввели в нескольких муниципалитетах, потом он приобрел региональный, а затем и федеральный статус.

По мере развития ЧС стало ясно, что основной удар пришелся по обычным жителям — прежде всего по семьям, живущим в низинах, в частном секторе и в домах со слабой защитой от подтоплений. По официальным данным, эвакуация затронула более 11 тыс. человек.

В пунктах временного размещения сначала находились сотни людей, позднее их число сокращалось по мере возвращения домой, однако часть пострадавших оставалась там дольше всего — из-за непригодности жилья, отсутствия воды, электричества или возможности безопасно вернуться в дом.

Отдельной строкой в трагедии стали человеческие потери. Во время стихии и ее последствий погибли семеро, в том числе женщина в Кайтагском районе. Имущество потеряли тысячи семей. Всего в списках пострадавших оказались свыше 15 тыс. жителей республики.

К концу апреля власти сообщали примерно о 8 тыс. поврежденных домов. Из них сотни были разрушены полностью, а более тысячи нуждались в капитальном ремонте. Серьезно пострадала и инфраструктура. В зонах подтопления разрушались дороги, размывались проезды, повреждались мосты, дамбы и системы водоснабжения.

Первые решения властей были связаны с экстренной поддержкой пострадавших. Сначала на выплаты выделили 100 млн руб. из резервного фонда, затем объем помощи увеличивался, а позже регион сообщил о еще 300 млн руб. на те же цели. В мае власти отчитывались уже о 660 млн руб., доведенных до более чем 16 тыс. жителей республики.

Система выплат была построена по нескольким категориям ущерба. Единовременная материальная помощь составляла 15 675 руб. на человека. За частично утраченное имущество полагалось 78 735 руб., за полностью утраченное — 156 750 руб. Семьи погибших могли рассчитывать на 1,5 млн руб., а при причинении вреда здоровью предусмотрены более высокие компенсации в зависимости от тяжести последствий. Когда помощь начал оказывать федеральный центр, счет пошел на миллиарды.

Помощь пострадавшим не ограничивалась бюджетными средствами. В республике работали волонтеры, благотворительные фонды и общественные организации, которые привозили продукты, воду, одежду, средства гигиены и строительные материалы. Важную роль сыграли и соседская взаимопомощь, и региональные сборы, которые позволили быстро закрывать самые срочные потребности. К этому подключились Российский Красный Крест, местные фонды и добровольческие инициативы.

Уроженка Дагестана, певица Жасмин и ее супруг выделили в общей сложности 250 млн руб. на помощь пострадавшим от наводнения, в первую очередь тем, у кого отсутствуют правоустанавливающие документы на жилье. Новые дома для пострадавших уже строятся.

На фоне паводка в республике разворачивался и кадровый сюжет. В конце апреля стало известно, что Сергей Меликов с поста главы Дагестана «переходит на другую работу». Позднее было объявлено о новом руководителе региона — им стал Федор Щукин. Сменилась практически вся управленческая команда региона.

Сегодня главный вопрос для Дагестана — восстановление нормальной жизни. Власти обещают ремонт дорог, укрепление дамб, восстановление сетей, доведение компенсаций до всех пострадавших и продолжение оценки ущерба.

Станислав Маслаков