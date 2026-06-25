Федеральный центр направит 2,5 млрд рублей на борьбу с паводками в СКФО

Российское правительство выделило из резервного фонда почти 2,5 млрд руб. на инженерную защиту и восстановительные работы в Дагестане и Чечне, пострадавших от одного из наиболее разрушительных паводков на Северном Кавказе за последние годы, сообщает пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Кабинет министров России перевел около 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства двум республикам Северного Кавказа — Дагестану и Чечне. Финансирование направлено на проведение аварийно-восстановительных работ на гидротехнических объектах, углубление и расчистку речных русел, а также строительство временных защитных дамб.

Нынешний транш стал очередным звеном масштабной кампании по ликвидации последствий весеннего природного удара. В конце марта — начале апреля обильные осадки спровоцировали на территории обоих регионов масштабные подтопления, камнепады и сходы селей. По сведениям МЧС, в Дагестане из затопленных домов пришлось эвакуировать свыше 11 тыс. жителей. На пике кризиса под водой оставались 117 жилых строений, 122 приусадебных участка и шесть участков дорожного полотна; в 15 пунктах временного размещения укрывались 537 человек, среди которых 159 детей. В Чечне паводковые воды отступили быстрее, однако и там инфраструктура понесла ощутимый урон.

Стихия нанесла удар и по образовательной сфере. В апреле ведомство по чрезвычайным ситуациям констатировало, что четыре школы Дагестана с суммарным контингентом около 1,5 тыс. учеников восстановлению не подлежат. Региональные власти рассматривали возможность замены разрушенных зданий быстровозводимыми модульными корпусами, чтобы не допустить срыва нового учебного года. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее анонсировал отдельный пакет поддержки в размере около 3 млрд рублей — на возрождение учебной инфраструктуры двух республик. По имеющимся данным, паводок повредил порядка 80 объектов: школ, детских садов и средних специальных учебных заведений, а ещё десять были полностью уничтожены.

Глава правительства пояснил, что средства выделяются во исполнение поручения президента и находятся под надзором специально созданной правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия. Михаил Мишустин особо подчеркнул необходимость личного контроля над ходом работ, с тем чтобы жители и предприятия обоих регионов как можно скорее вернулись к привычному ритму жизни.

Принятое решение укладывается в трехуровневую логику антикризисного реагирования. Первый этап — непосредственный удар стихии по жилому фонду, транспортным артериям и учебным учреждениям. Второй — оперативная оценка ущерба и экстренные меры помощи пострадавшим. Третий, нынешний, — переход к системной инженерной защите территорий: теперь задача состоит не только в устранении разрушений, но и в снижении рисков повторных затоплений.

Станислав Маслаков