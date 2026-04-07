Из-за сильных ливней и связанных с ними ЧП в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

В ближайшее время режим повысят до федерального уровня.

Паводок в Дагестане начался 27–29 марта 2026 года после аномальных ливневых осадков, которые за несколько дней превысили месячную норму атмосферных осадков для региона. В результате сильных дождей произошел перелив через дамбы и русла рек, а также перегрузка канализационных и ливневых систем, которые не справились с объемами воды. В Махачкале, Каспийске и ряде прибрежных районов вода затопила сотни домов, дороги и приусадебные участки: по данным МЧС, за первую неделю после пика паводка от воды удалось освободить более 540 жилых домов, 698 приусадебных участков и около 120 участков дорог, но в ряде мест вода оставалась в подвалах и на придомовых территориях.

По прогнозу Дагестанского ЦГМС, 8 и 9 апреля местами в республике ожидается очередная волна ливней и штормового ветра до 22-27 м/с.

