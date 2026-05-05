Сергей Меликов уступил место главы Дагестана Федору Щукину

Владимир Путин 4 мая принял досрочную отставку главы Дагестана Сергея Меликова, чьи полномочия истекали в сентябре. Согласно тексту президентского указа, генерал-полковник покинул пост по собственному желанию. Тем же документом господин Путин назначил врио главы республики председателя ее Верховного суда Федора Щукина. Утром тот успел уйти в почетную отставку, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

О предстоящей замене губернатора стало известно 30 апреля, когда президент провел в Кремле встречу с высокопоставленными депутатами и чиновниками Дагестана. Как пояснил глава государства, господин Меликов «многое сделал», но в связи с истечением срока полномочий переходит на другую работу. Спикер Народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров предложил ему на смену Федора Щукина (главу Дагестана избирают депутаты по представлению президента). Владимир Путин этот выбор поддержал. Также на встрече было объявлено, что пост премьер-министра займет Магомед Рамазанов, который ранее рассматривался наблюдателями в качестве возможного преемника Сергея Меликова.

После выхода президентского указа господин Щукин прервал отпуск, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана. Сам он заявил ТАСС, что его «первая и основная задача — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения» — разрушительных паводков, обрушившихся на республику в конце марта. «Возмещение ущерба, выплата компенсаций — это первоочередная задача, которая поставлена главой государства»,— сказал врио главы, добавив, что меры, которые уже были приняты, являются беспрецедентными: «Здесь же не только региональные власти, федеральным центром оказывается колоссальная помощь». Также Федор Щукин отметил, что решению подлежат «вопросы, которые до сегодняшнего момента не закрыты»: «Вода, электричество, вывоз мусора, занятость. Это целый комплекс. Каждая из этих проблем решается и будет решаться».

Сергей Меликов после отставки сообщил в своем Telegram-канале, что попросил пока не направлять его «на новый участок работы», чтобы «по мере сил» помочь врио губернатора.

Андрей Прах