Меликов: более шести тысяч домов затопило в Дагестане

Тысячи жителей Дагестана пострадали от наводнений в регионе. Более 6200 частных домов оказались затоплены. Об этом глава региона Сергей Меликов рассказал НТВ.

Сейчас, по словам чиновника, в республике развернуто 55 пунктов временного размещения. Там находятся более 700 человек.

Сильные ливни в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля привели к массовым подтоплениям. В горных районах сошли сели и камнепады. В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины. В Махачкале из-за размыва фундамента обрушилась секция многоэтажного дома. Число жертв непогоды в регионе достигло четырех. В республике проводят мероприятия по предупреждению роста инфекционных заболеваний.