В Дагестане открыли 134 участка дорог, пострадавших после стихии

Сильные ливни и наводнения обрушились на Дагестан в конце марта 2026 года, парализовав движение на множестве автодорог. С 27 марта власти перевели дорожные службы на усиленный режим с круглосуточным дежурством, задействовав сотни единиц техники и рабочих. К 27 апреля они восстановили проезд на 134 участках, оставив закрытыми всего три дороги и 19 с объездами, сообщили в правительстве региона.

Наводнение началось 27 марта с интенсивных осадков, которые спровоцировали оползни, камнепады и прорывы дамб в 27 муниципалитетах. Вторая волна 4–5 апреля оказалась тяжелее: подтопило 6200 домов и участков, эвакуировали свыше 6,2 тысячи человек, погибли шестеро, включая трое детей. Повредились 527 участков дорог и мосты; с 27 марта по 6 апреля закрыли 88 дорог регионального значения. К 20 апреля открыли 117 участков, а к 27 апреля число восстановленных выросло до 134 при 62 единицах техники и 103 рабочих в день.

В Дербентском районе на подъезде от трассы Мамедкала–Имени Мичурина к селу имени Ш. Алиева (км 1) прорвало дамбу, размыло полотно; жители ездят по альтернативному маршруту с 5 апреля. В Карабудахкентском закрыли мост через реку Губден-озень на подъезде к Гурбуки (км 1+060) и дорогу Карабудахкент–ФАД «Кавказ» через Уллубийаул (км 1); объезд через Карабудахкент. Дахадаевский район страдает от оползней: на Уркарах–Цизгари–Цураи (км 6) и Уркарах–Харбук–Урари (км 1) движение идет через Сергокалинский район и сложные объезды.

Кайтагский район ждет спада оползня на Карталай–Карацан (км 2), Кулинский — ремонта на Кумух–Вихли–Вачи (км 10) после обрушения полки с 9 апреля. В Чародинском на Цуриб–Арчиб (км 13) пустили временный проезд к 16 пунктам, в Бежтинском на Гунибском шоссе–Вантляшевский перевал (км 100–108) ждут открытия к 15:00 27 апреля после селя; объезд через Цунтинский. Хасавюртовский, Бабаюртовский и другие районы, а также Махачкала и Хасавюрт, свободны от ограничений.

Правительство Дагестана держит ситуацию под контролем оперативного штаба, выделив силы для полного восстановления. В 2026 году республика планирует потратить 27 млрд рублей на ремонт 397 км дорог и 5 мостов, продолжая госпрограмму после 460 км в 2025-м. Жители пользуются объездами, а работы ускоряют по мере спада воды и стабилизации склонов.

Станислав Маслаков