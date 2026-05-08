В Дагестане жертвам паводка выплатили 660 млн рублей

Врио председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов объявил, что власти республики направили более 16 тыс. жителей, пострадавших от весенних паводков, единовременные выплаты на 660 млн руб., сообщает пресс-служба кабмина республики.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Региональный бюджет выделили на эти цели в общей сложности 900 млн руб., а власти упростили процедуры, чтобы деньги дошли до людей без проволочек, отметил Рамазанов на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий стихии. Работа продолжается: власти проверяют все заявления и обещают закрыть последний запрос.

Стихия обрушилась на Дагестан в конце марта 2026 года из-за аномальных ливней — самых сильных за 107 лет. Рекордные осадки спровоцировали подтопления в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях и приморских районах, а хаотичная застройка, износ ливневок и прорыв дамбы Геджухского водохранилища усилили ущерб. Вода затопила улицы, подвалы, дома и мосты, отключила электричество в 248 населенных пунктах и 300 тыс. человек, повредила 527 дорог и объекты инфраструктуры. Первая волна 27–29 марта подтопила 544 дома, вторая 5 апреля — еще 2350 домов и приусадебных участков в 25 пунктах, третья усилила хаос.

Паводки унесли жизни не менее семи человек, включая детей, эвакуировали свыше 11 тыс. жителей в 55 пунктов временного размещения. Обследования выявили полное разрушение 583 домов, 1563 зданиям требуется капитальный ремонт, стихия задела 7746 строений в целом и около 8 тыс. по ранним оценкам. К апрелю жители подали 241,4 тыс. заявлений на пособия, позже их число выросло до 218 тыс., власти обработали тысячи из них.

МЧС задействовало 1000 человек и 240 единиц техники, спасло более 200 жителей, волонтеры собрали миллионы на помощь. Фонд «Закят» привлек 30,9 млн руб. из 33 млн цели для многодетных и пожилых, пострадавшие ждут новых выплат и ремонта.

