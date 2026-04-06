От наводнений в Дагестане пострадали больше 15 тыс. человек

В Дагестане из-за ливней и наводнений пострадали 15,5 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Меликов в интервью «Вестям». Власти выплатят им компенсации, а также упростят оформление документов для получения выплат, сказал он.

27–28 марта на регион обрушились проливные дожди, вызвавшие подмыв речных берегов и повреждение критической инфраструктуры. Из-за затопления подстанций начались перебои со светом, рухнули два железнодорожных и один пешеходный мост. Новая волна стихии накрыла Дагестан 4–5 апреля. Ливни спровоцировали сход селей и оползней в нескольких муниципалитетах, что привело к подтоплению жилых домов, энергообъектов и к человеческим жертвам.

