Певица Жасмин направит еще 250 млн рублей на восстановление инфраструктуры Дагестана

Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор выделят дополнительные 250 млн руб. на восстановление инфраструктуры Дагестана, пострадавшей от паводков. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средства пойдут на восстановление системы питьевого водоснабжения в четырех сёлах Хасавюртовского района, где жители до сих пор вынуждены использовать привозную бутилированную воду.

В ведомстве добавили, что ранее семья Жасмин объявляли о выделении 250 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения, в первую очередь тем, у кого отсутствуют правоустанавливающие документы на жильё.

«Первые 15 семей Дагестана уже получили помощь с жильем: восемь семей из Махачкалы заедут в квартиры, купленные на средства артистки. Еще для семи семей из Мамедкалы Дербентского района началось строительство новых домов. Участки уже расчищены, возведены фундаменты. Завершить строительство планируется к 1 сентября», — отметили в администрации.

Кроме этого, Жасмин оплачивает аренду временного жилья и профинансировала ремонт 22 семьям, а также приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы.

Из-за сильных дождей в конце марта и начале апреля в регионе случилось масштабное наводнение. Власти региона объявили ЧС сразу в нескольких районах Дагестана. Сообщалось о повреждении почти 8 тыс. жилых домов в республике.

Наталья Белоштейн