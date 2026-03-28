Ливни затопили Дагестан

Рухнувшие мосты, затопленные машины и потоки, уносящие людей — в Дагестане прошли сильнейшие за 100 лет дожди. Больше 320 тыс. жителей республики остались без света из-за наводнения. Власти до понедельника объявили режим повышенной готовности. Ливни накрыли регион 27 марта. Берега нескольких рек размыло, а улицы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта затопило. Уровень воды в некоторых местах поднялся на полтора метра. В сети расходятся видео, как потоки воды сносят пешеходов и смывают автомобили на склонах. Застрявших водителей вытягивает спецтехника и подъемные краны. Некоторые люди оказались заблокированы в своих домах.

За сутки в Махачкале выпало больше 50 мм осадков. Дожди побили рекорд, который держался 107 лет, сообщают синоптики. В городе, по данным МЧС, затопило больше 20 домов, почти сотню человек эвакуировали. Остальным жителям подвозят питьевую воду. Пострадавших стали спасать на лодках, говорит местный журналист Магомед Магомедов:

«Затоплены основные проспекты — Акушинского и Петра I. Сильно подтоплен район Заречный: там несколько домов практически полностью затоплены. Люди стоят по колено в воде и пытаются поймать общественный транспорт, который в такую погоду работает крайне плохо. Многие водители просто не выезжают на рейсы, считая, что лучше переждать непогоду дома. Ситуацию усугубляет дождь, затапливающий подстанции: они отключаются, и город остаётся без света. Соответственно, нет воды и отопления. Магазины в основном работают, но добраться до них непросто, а некоторые тоже подтоплены. Вдоль проспекта Акушинского здания построены ниже уровня дороги, из-за чего подтоплены подъезды и дворы.

Примерно такая же картина наблюдается в Дербенте и в Дагестанских Огнях. В Хасавюрте сообщают о разрушении железнодорожного моста. Судя по кадрам, это был старый мост, и дождь лишь ускорил разрушение. Неподалеку от Махачкалы находится поселок Талги: в этом направлении небольшие сели частично перекрыли дорогу. В Дербенте также зафиксированы места, где прошли сельские потоки, переворачивая некоторые машины».

Без света остаются почти 300 населенных пунктов, сообщили в «Россетях». По данным Минэнерго, электричества не хватает в половине районов Дагестана. Из-за камнепадов и селей закрыли часть дорог. Поезда направили по другим маршрутам. В крупных городах проблемы с электричеством и коллапсы могут продлиться весь день, говорит журналист из Махачкалы Эдуард Уразаев:

«Есть районы на склонах, и там вода хотя бы уходит. А вот на равнинных, многолюдных участках, где ливневки либо отсутствуют, либо забиты, ситуация намного хуже. Это сразу сказывается на всей инфраструктуре. Особенно если к этому добавляется сильный ветер — сейчас порывы достигают 15 м/с: провода рвутся, трансформаторы ломаются, насосы перестают работать. В результате люди остаются без воды, а дождь дополнительно разрушает дороги. По затопленным участкам движение машин становится опасным — моторы могут заглохнуть.

Эвакуации проводят только в экстремальных случаях, например, в сельской местности. В городах обычно достаточно аварийных бригад, которые быстро устраняют последствия: восстанавливают электроснабжение и водоснабжение. Все зависит от погоды. Сейчас дождь и сильный ветер продолжаются до позднего вечера, и работать в таких условиях сложно. Бригады прилагают усилия, но успевают ли они везде и достаточно быстро — вопрос открытый. Как только дождь прекратится, максимум в течение суток все будет восстановлено. Конечно, люди выражают недовольство — активно и бурно, в Telegram-каналах и других мессенджерах».

Энергетики рассчитывают восстановить электричество к 21:00, сообщили службы Дагестана. О перебоях с электричеством из-за ливней также сообщили власти Ингушетии и Чечни. Дожди затопили и соседний Азербайджан. Накануне в Баку выпало больше 500% месячной нормы осадков.

Егор Парфенов