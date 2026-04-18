В Дагестане все еще подтоплены более 110 жилых домов и шесть участков дорог

В Республике Дагестан в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Здесь уточнили, что в 15 пунктах временного размещения находятся 537 человек, 159 из которых – дети. В двух муниципалитетах продолжается восстановление энергоснабжения.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», наводнение началось 27–29 марта: проливные дожди затопили Махачкалу, повредили 3,5 тыс. домов, три подстанции, два пролета железнодорожного моста и 50 гидротехнических объектов на 358 млн рублей. Спасли свыше 200 человек, погибли шестеро, более 500 тыс. жителей остались без света. Позже в республике был введен режим ЧС федерального уровня. Сильные ливни обрушились на регион и в апреле. В начале этой недели минсельхоз Дагестана зафиксировал масштаб потерь – 68 тыс. животных и птиц. Фермеры рассчитывают на компенсацию, чтобы перезапустить хозяйства до летнего сезона.

17 апреля председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении из резервного фонда еще 300 млн руб. Их перечислили в министерство труда и социального развития Дагестана, которое направит средства на единовременные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее на эти цели уже выделили 100 млн руб. Таким образом, общий объем резервного финансирования вырос до 400 млн руб.

Ефим Мартов