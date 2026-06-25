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Главные новости за 25 июня. Новороссийск

Бывший мэр Анапы Василий Швец стал руководителем госкорпорации «Туризм.РФ».

В Новороссийске за прошедшую неделю зафиксировали рост цен на топливо.

Полиция Анапы начала проверку по факту поножовщины среди подростков в городе-курорте.

Жителя Новороссийска осудят за публичное оправдание терроризма в социальных сетях.

Базу футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске планируют отремонтировать к сентябрю, сейчас на поле заменяют покрытие.

В Новороссийске продолжаются дорожные работы по ямочному ремонту.

С началом курортного сезона объем мусора в Геленджике увеличился на 100-120 тонн.

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