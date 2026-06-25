Главные новости за 25 июня. Новороссийск
Бывший мэр Анапы Василий Швец стал руководителем госкорпорации «Туризм.РФ».
В Новороссийске за прошедшую неделю зафиксировали рост цен на топливо.
Полиция Анапы начала проверку по факту поножовщины среди подростков в городе-курорте.
Жителя Новороссийска осудят за публичное оправдание терроризма в социальных сетях.
Базу футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске планируют отремонтировать к сентябрю, сейчас на поле заменяют покрытие.
В Новороссийске продолжаются дорожные работы по ямочному ремонту.
С началом курортного сезона объем мусора в Геленджике увеличился на 100-120 тонн.