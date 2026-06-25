В Новороссийске продолжается ямочный ремонт дорог

В Новороссийске продолжаются работы по ямочному ремонту дорожного полотна. По данным пресс-службы администрации города, во втором квартале года специалисты отремонтировали более десяти проблемных участков в разных внутригородских районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

Согласно сведениям администрации Новороссийска, на сегодняшний день дорожные работы выполнены на улицах Карамзина, Свободы, Новороссийской Республики, Корницкого, Лейтенанта Шмидта, Прохорова, Революции 1905 года, Хворостянского, Золотаревского и по другим адресам. Фрезерование и асфальтирование также осуществили в районе гипермаркета «Лента» в Цемдолине, на пересечении проспекта Ленина и улицы Снайпера Рубахо.

В сельских округах во втором квартале года ямочный ремонт произвели по улицам Сараны и Новороссийской в станице Раевской.

Кристина Мельникова