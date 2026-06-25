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Жителя Новороссийска осудят за публичное оправдание терроризма

Житель Новороссийска пойдет под суд за комментарии, оправдывающие террористическую деятельность. Гражданину может грозить наказание до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно сведениям прокуратуры, с января 2023 года по февраль 2024 года, а также 9 июля 2024 года житель Новороссийска, находясь на территории Краснодарского края, размещал комментарии сомнительного содержания в канале одного из мессенджеров. Комментарии и высказывания, как сообщает прокуратура региона, содержали публичное оправдание террористической деятельности, а также призывы к терроризму.

Предварительное расследование по делу проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время в отношении гражданина утвердили обвинительное заключение по статье об оправдании террористической деятельности.

Материалы уголовного дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Кристина Мельникова

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