В курортный сезон в Геленджике объем мусора вырос на 100-120 тонн

С началом курортного сезона ежедневный объем мусора в Геленджике увеличился на 100-120 т, сообщил глава города Алексей Богодистов на совещании с коммунальными службами. В Геленджике могут увеличить количество маршрутов по вывозу отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Ежедневный объем мусора в Геленджике кратно увеличился с наступлением лета по сравнению с зимними показателями. Алексей Богодистов заявил, что вывоз отходов начинается в четыре утра, очистка гостевой зоны производится с пяти утра в регулярном режиме.

По словам руководителя регионального оператора ООО «ЮРО» Натальи Рашковецкой, с начала года в Геленджике вывезли порядка 25,5 тыс. т мусора. Для стабилизации работы в пиковый сезон был увеличен парк техники до 49 единиц.

Количество маршрутов по вывозу отходов в Геленджике могут увеличить до 22. В настоящее время уже функционируют дополнительные дневной и вечерний рейсы.

В городе-курорте также планируется установить видеокамеры на нескольких контейнерных площадках для фиксации нарушений в онлайн-режиме. Алексей Богодистов отметил, что за складирование шин, строительного и крупногабаритного мусора нарушители будут привлекаться к выплате штрафов.

Кристина Мельникова