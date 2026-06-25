Экс-мэр Анапы Василий Швец возглавил госкорпорацию «Туризм.РФ»
Бывший глава администрации Анапы Василий Швец стал руководителем государственной корпорации «Туризм.РФ», сообщили в пресс-службе министерства экономического развития России. Нового генерального директора корпорации представил коллективу министр экономики Максим Решетников.
Фото: пресс-служба города-курорта Анапа
В пресс-службе министерства заявили, что назначение на должность экс-мэра Анапы состоялось по решению совета директоров корпорации «Туризм.РФ».
«Все запущенные инвестиционные проекты, в которых участвует корпорация, должны быть доведены до логического завершения, а объекты туристической инфраструктуры — введены в эксплуатацию в установленные сроки»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Корпорация планирует оказывать содействие регионам в подготовке инвестиционных проектов и привлечении финансирования в туристическую инфраструктуру.
Василий Швец являлся главой администрации Анапы в период с 2020 по 2025 годы. Год назад, 24 июня 2025 года, он подал в отставку по собственному желанию.