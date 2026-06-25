Полиция Анапы начала проверку по факту поножовщины среди подростков

Полицейские Анапы организовали проверку по факту информации о произошедшей поножовщине на одной из улиц города. По предварительным данным пресс-службы краевого МВД, участниками конфликта являлись несовершеннолетние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сообщение о поножовщине в дежурную часть полиции Анапы поступило 20 июня. На тот момент было известно, что несовершеннолетний нанес удар ножом сверстнику и скрылся с места происшествия на Супсехском шоссе.

Предварительно полиция установила, что конфликт произошел между 12-летними мальчиками рядом с детской площадкой. В результате конфликта один из несовершеннолетних нанес удар оппоненту предметом, схожим с ножом. Предмет изъят сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении матери правонарушителя составили административный материал. Пострадавшему ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе МВД Кубани заявили, что собранные материалы в рамках проверки будут переданы в следственные органы.

Кристина Мельникова