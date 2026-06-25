В Новороссийске зафиксировали рост цен на топливо

В Новороссийске установили повышение розничных и оптово-отпускных цен на топливо, об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга городского управления экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным мониторинга, бензин АИ-92 вырос в цене на 0,18% по сравнению с прошлой неделей. Средняя розничная стоимость топлива 16 июня составляла 66,05 руб./л, к 22 июня она увеличилась до 66,17 руб./л.

Бензин с октановым числом АИ-95 незначительно подорожал на 0,01% с 72,98 руб./л до 72,99 руб./л. Средняя цена 1 л дизельного топлива составила 75,31 руб. вместо 75,2 руб. неделей ранее, индекс цены — 0,15%.

Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа для заправки автотранспорта за прошедшую неделю не изменилась. Она составляет 32,53 руб./л.

Кристина Мельникова