Базу ФК «Черноморец» в Новороссийске отремонтируют к сентябрю

Учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске отремонтируют к сентябрю 2026 года, сообщил глава города Андрей Кравченко после встречи с генеральным директором клуба Константином Гордиюком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска заявил, что в настоящее время на площади более 8,3 тыс. кв. м производится замена натурального газона на искусственное покрытие. Работы планируется завершить в начале осени. В рамках реконструкции футбольного поля предусмотрена также модернизация системы освещения стадиона для вечерних занятий.

Тренировочная база «Черноморца», расположенная в Южном районе Новороссийска, станет местом для занятий основной и молодежной команд футбольного клуба, а также для воспитанников школы «Черноморец».

Как отметил Андрей Кравченко, по итогам выезда на футбольную базу и встречи с директором футбольного клуба было поручено разработать комплексную долгосрочную стратегию развития детско-юношеского и профессионального футбола в Новороссийске. Стратегия должна включать в себя подробный план реализации и этапы финансирования.

Кристина Мельникова