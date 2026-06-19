Главные новости за 19 июня. Сочи

В нацпарке Сочи объяснили причину повышения цен на входные билеты.

Утром 19 июня в Сочи отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

Блогер Александра Митрошина получила три года условно в рамках уголовного дела об отмывании денег.

За ночь над Черным морем и Крымом силы ПВО сбили 133 украинских беспилотника.

Экс-депутата госдумы Напсо заочно арестован по решению Басманного суда Москвы по делу об изнасиловании.

Вокзал Адлера стал лидером СКЖД по количеству отправленных пассажиров.

На 189-м километре трассы Джубга — Сочи восстановили движение транспорта.