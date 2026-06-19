Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Напсо по делу об изнасиловании

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего депутата Государственной думы, проходящего по уголовному делу об изнасиловании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на фигуранта дела, который отметил, что решение принято без его присутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, он не получал официальных уведомлений о процессуальных действиях и не был вызван к следствию. Фигурант заявил, что основания для объявления его в розыск отсутствуют, а информация о повестках по месту регистрации не подтверждается. Он добавил, что в настоящее время находится за пределами России на лечении и считает предъявленные обвинения необоснованными.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). По материалам следствия, эпизод, связанный с предполагаемым преступлением, относится к марту 2023 года. Потерпевшей на тот момент было 19 лет. Сам фигурант отвергает обвинения и называет их оговором, указывая на конфликт с бывшей помощницей.

Ранее производство по делу прекращалось в связи с выявленными процессуальными нарушениями. Позднее материалы были возвращены в работу после устранения оснований для прекращения и повторного возбуждения дела в установленном порядке.

Отдельно рассматривался вопрос утраты депутатского мандата, который был прекращен в 2025 году из-за длительного отсутствия на рабочем месте без уважительных причин. Попытки оспорить это решение в судебных инстанциях не привели к его изменению.

Также ранее суды рассматривали вопрос об обращении взыскания на имущество, связанное с фигурантом. По данным судебных материалов, активы на сумму свыше 1,4 млрд руб. были признаны подлежащими изъятию как оформленные на третьих лиц. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.

Защита продолжает оспаривать принятые судебные решения и процессуальные действия следственных органов.

Мария Удовик