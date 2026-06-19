Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Напсо по делу об изнасиловании
Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего депутата Государственной думы, проходящего по уголовному делу об изнасиловании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на фигуранта дела, который отметил, что решение принято без его присутствия.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По его словам, он не получал официальных уведомлений о процессуальных действиях и не был вызван к следствию. Фигурант заявил, что основания для объявления его в розыск отсутствуют, а информация о повестках по месту регистрации не подтверждается. Он добавил, что в настоящее время находится за пределами России на лечении и считает предъявленные обвинения необоснованными.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). По материалам следствия, эпизод, связанный с предполагаемым преступлением, относится к марту 2023 года. Потерпевшей на тот момент было 19 лет. Сам фигурант отвергает обвинения и называет их оговором, указывая на конфликт с бывшей помощницей.
Ранее производство по делу прекращалось в связи с выявленными процессуальными нарушениями. Позднее материалы были возвращены в работу после устранения оснований для прекращения и повторного возбуждения дела в установленном порядке.
Отдельно рассматривался вопрос утраты депутатского мандата, который был прекращен в 2025 году из-за длительного отсутствия на рабочем месте без уважительных причин. Попытки оспорить это решение в судебных инстанциях не привели к его изменению.
Также ранее суды рассматривали вопрос об обращении взыскания на имущество, связанное с фигурантом. По данным судебных материалов, активы на сумму свыше 1,4 млрд руб. были признаны подлежащими изъятию как оформленные на третьих лиц. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.
Защита продолжает оспаривать принятые судебные решения и процессуальные действия следственных органов.