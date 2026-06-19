В аэропорту Сочи утром сняли ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Сочи утром сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После их отмены аэропорт продолжил работу в штатном режиме и возобновил обслуживание рейсов на прилет и вылет.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за изменениями в расписании. Авиаперевозчики продолжают информировать клиентов о статусе рейсов через контакты, указанные при бронировании билетов. Также актуальную информацию передают через аудиообъявления в терминале аэропорта.

Во время действия ограничений часть рейсов могла выполнять вылеты и посадки с задержками. После восстановления работы аэропорт приступил к стабилизации расписания и обслуживанию воздушных судов по утвержденному графику.

Ранее ограничения на работу воздушной гавани вводили для обеспечения мер безопасности полетов гражданских самолетов. Подобные меры периодически принимают в аэропортах юга России и других регионов страны при изменении оперативной обстановки.

Аэропорт Сочи остается одним из крупнейших авиаузлов юга России и продолжает работать в условиях повышенной сезонной нагрузки. В летний период через воздушную гавань проходят десятки внутренних и международных рейсов ежедневно.

Пассажирам также напомнили о необходимости заранее уточнять информацию о времени вылета и прибытия самолетов. Сделать это можно через официальные сервисы авиакомпаний, онлайн-табло аэропорта и информационные стойки в терминале.

После отмены ограничений аэропорт продолжил прием и выпуск воздушных судов без дополнительных уведомлений о приостановке работы.

Мария Удовик