На 189-м километре трассы Джубга—Сочи восстановили движение

На ремонтном участке федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи в Хосте восстановили движение транспорта в штатном режиме. Работы проводились на 189-м километре дороги, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Специалисты завершили обустройство участка и нанесли дорожную разметку. После окончания работ движение по прямому ходу организовали в штатном режиме.

В рамках текущего содержания дороги на противоположной стороне трассы продолжают обновлять слои износа дорожного покрытия. Эти работы также планируют завершить в ближайшее время.

«Ъ-Сочи» писал, что в микрорайоне Кудепста стартовал ремонт дорожной сети на 3,1 км улицы Кузнечной и прилегающих участках в Адлерском районе, работы планируют завершить досрочно, до середины ноября. Здесь восстановят покрытие, расширят проезжую часть на улице Веринской и заменят асфальт на проблемных участках улиц Чайной, Пензенской, Петрозаводской и Гастелло, чтобы создать устойчивый объездной маршрут вместо аварийного моста через Кудепсту.

Мария Удовик