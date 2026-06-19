Блогеру Александре Митрошиной дали три года условно по делу об отмывании денег

Тверской районный суд Москвы вынес приговор блогеру Александре Митрошиной по уголовному делу о легализации денежных средств. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег), и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 900 тыс. руб. Также суд конфисковал имущество на сумму 115,2 млн руб., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что Александру Митрошину задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Блогеру предъявили обвинение по делу о легализации денежных средств. С марта 2022 года она находилась в ОАЭ и впервые за три года вернулась в Россию.

По версии следствия, в 2021 году при наличии задолженности перед налоговыми органами Александра Митрошина приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке в центре Москвы. Следствие считает, что недвижимость приобрели для легализации денежных средств. Уже 8 марта блогер полностью признала вину, после чего суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Александры Митрошиной возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года блогер, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, не выплатила налоги на сумму более 120 млн руб. Следователи считают, что она продолжала использовать упрощенную систему налогообложения, несмотря на превышение допустимого уровня дохода.

Кроме того, по версии правоохранительных органов, для перевода денежных средств использовали подконтрольные фиктивные ИП. В мае 2023 года Александра Митрошина сообщила о погашении основной части налоговой задолженности. Позднее, в июле 2024 года, стало известно, что Федеральная налоговая служба разблокировала счета блогера.

Приговор по делу вынесли 18 июня 2026 года. Суд также постановил конфисковать имущество на сумму свыше 115 млн руб.

Мария Удовик