Над Черным морем и Крымом за ночь уничтожили 133 беспилотника

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 июня уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки отражали в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. Также дроны нейтрализовали над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

На фоне сообщений об атаке беспилотников в Краснодарском крае ночью вводили режим беспилотной опасности. Предупреждение действовало с 04:21 до 06:28. Жителям региона рекомендовали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

В ночь на 19 июня также временно ограничивали работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань примерно на час приостанавливала прием и отправку самолетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Утром аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали. Позже проезд по транспортному переходу восстановили.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также сведений о местонахождении военных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрели административную ответственность.

Как сообщалось ранее, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой закон, устанавливающие штрафы за публикацию фото- и видеоматериалов, раскрывающих расположение военной техники и работу систем противовоздушной обороны. Для граждан штрафы составляют до 5 тыс. руб. при повторном нарушении, для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Мария Удовик