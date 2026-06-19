В Сочинском нацпарке объяснили повышение стоимости входных билетов

Администрация Сочинского национального парка объяснила повышение стоимости входных билетов ростом расходов на содержание территории и обслуживание туристической инфраструктуры. Новые тарифы начали действовать с 8 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Теперь стоимость посещения нацпарка составляет 300 руб. с человека вместо прежних 250 руб. Также изменились цены на посещение экологических маршрутов. Билеты на тропы «Каньон Псахо», «Змейковские водопады», «Дагомысские Корыта» и «33 водопада» выросли до 400 руб.

В пресс-службе нацпарка сообщили, что ежегодно территорию посещают около 5 млн человек. При этом более половины посетителей относятся к льготным категориям и проходят бесплатно.

В администрации отметили, что пересмотр тарифов связан с ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов и строительных ресурсов. Эти затраты напрямую влияют на содержание природной территории, проведение природоохранных мероприятий, научно-исследовательскую работу, экологическое просвещение и обеспечение безопасных условий для туристов.

В нацпарке подчеркнули, что действующие тарифы считают экономически обоснованными и социально приемлемыми. По информации учреждения, стоимость входного билета составляет около 1,5% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Перечень льготных категорий после повышения цен менять не стали. Бесплатное посещение по-прежнему доступно для 21 категории граждан, включая детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров и многодетные семьи. Льготы распространяются только на граждан России. Для получения бесплатного билета посетителям необходимо предъявить оригиналы подтверждающих документов.

Сочинский национальный парк основали в 1983 году. Он стал первым национальным парком в России, созданным для охраны природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Территория объединяет природные, туристические и историко-культурные объекты.

На территории парка произрастают более 2,2 тыс. видов растений. Значительная часть флоры относится к реликтовым и эндемичным видам. Более 20% растений внесены в Красную книгу. Среди них — тис ягодный, самшит колхидский, пион кавказский и тюльпан Липского.

В Сочинском нацпарке также обитают около 100 видов млекопитающих и более 200 видов птиц. Среди редких животных — переднеазиатский леопард, кавказская рысь, лесной кот и кавказский благородный олень.

Мария Удовик