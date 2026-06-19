Адлерский вокзал стал лидером СКЖД по числу отправленных пассажиров

Железнодорожный вокзал Адлер стал лидером на Северо-Кавказской железной дороге по количеству отправленных пассажиров в январе—мае 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

За первые пять месяцев текущего года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении отправили 14,6 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток зафиксировали на вокзале Адлер, откуда за этот период отправили около 2,2 млн человек.

Второе место по количеству отправленных пассажиров занял вокзал Ростов-Главный. За январь—май через него отправили 1,8 млн человек. Третьим в рейтинге стал вокзал Сочи с показателем 1,6 млн пассажиров.

В число крупнейших транспортных узлов также вошел вокзал Краснодар-1, который обслужил 1,5 млн пассажиров. Далее в рейтинге расположились вокзалы Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. Из Пятигорска за пять месяцев отправили 510 тыс. пассажиров, из Кисловодска — около 500 тыс., из Ессентуков — 490 тыс.

Пассажиропоток вокзалов Анапы, Туапсе и Новороссийска составил по 440 тыс. человек. Вокзал Сириус отправил около 400 тыс. пассажиров. В Минеральных Водах показатель достиг 380 тыс., а на станции Лазаревская — 370 тыс. пассажиров.

На Северо-Кавказской железной дороге отметили, что вокзалы черноморского побережья традиционно сохраняют высокий пассажиропоток благодаря туристическому сезону и круглогодичному спросу на железнодорожные перевозки.

Вокзалы Краснодарского края и курортных городов юга России продолжают оставаться одними из самых востребованных направлений как в дальнем следовании, так и в пригородном сообщении.

Мария Удовик