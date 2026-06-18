Главные новости за 18 июня. Сочи

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отклонил жалобу аффилированного с ликвидированным застройщиком ООО «Садко Инвест» лица. Он пытался оспорить солидарную ответственность за убытки в 151 млн руб. от самовольного строительства 160-квартирного дома в центре Сочи вместо разрешенных 56 квартир.

Температура воды в Черном море у берегов Краснодарского края достигла комфортных для купания значений. Температура морской воды на всех основных курортах региона составила не менее +22 °С.

В Сочи на Новороссийском шоссе завершается капремонт дороги с готовностью более 90%: уложено новое покрытие на 50 тыс. кв. м, установлены 181 опора освещения и 530 опор для знаков, а также смонтированы ливневки и тротуары, на все выделено 440 млн руб. Подрядчик укладывает финишный слой асфальта и в ближайшее время установит дорожные знаки.

Весной 2026 года Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник вошли в топ-10 самых посещаемых ООПТ России. Лидером стал «Кисловодский» с 1,2 млн человек.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации одной из систем авиалайнера. Перед приземлением пассажирам рассказали о правилах при жесткой посадке.

В Сочи с начала 2026 года к административной ответственности за навязчивое оказание услуг привлекли более 80 человек. Общая сумма штрафов составила около 400 тыс. руб.

В Сочи с 23:00 7 июля до 10:30 8 июля временно перекроют улицы Войкова, Несебрскую, Кооперативную и въезд на Приморскую набережную из-за крестного хода ко Дню семьи, любви и верности. Автобус №15 изменит маршрут, исключив остановку «Морвокзал» и перенеся конечную на «Платановую аллею», водителей просят планировать объезды заранее.