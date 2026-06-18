В Сочи ограничат движение из-за крестного хода 8 июля

В Сочи 8 июля в связи с крестным ходом, приуроченным ко Дню семьи, любви и верности, временно ограничат движение транспорта на ряде улиц. Автобусный маршрут №15 изменит схему движения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ограничения будут действовать с 23:00 7 июля до 9:40 8 июля на участке улицы Войкова от пересечения с улицей Кооперативной до улицы Москвина. С 9:40 до 10:30 8 июля перекроют улицу Несебрскую от переулка Электрического до улицы Войкова, улицу Кооперативную от переулка Электрического до улицы Войкова, улицу Войкова, а также въезд на Приморскую набережную в районе дома №12 по улице Москвина.

Кроме того, изменится маршрут автобуса №15: остановка «Морвокзал» будет исключена, конечная перенесена на «Платановую аллею». Водителей призвали заранее планировать маршруты объезда или пользоваться общественным транспортом.

Алина Зорина