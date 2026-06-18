Экипаж рейса Сочи — Архангельск готовил пассажиров к жесткой посадке

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации одной из систем авиалайнера. Перед приземлением пассажирам рассказали о правилах при жесткой посадке, пишет ТАСС со ссылкой на перевозчика и пассажиров рейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным авиакомпании, после взлета экипаж зафиксировал сигнал о возможной технической неисправности. В соответствии с требованиями безопасности пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Сочи. Самолет благополучно совершил посадку. На борту находились 125 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Пассажирка рейса Дарья рассказала, что во время полета экипаж провел дополнительный инструктаж и предупредил о возможности жесткой посадки. По ее словам, пассажирам объяснили, как правильно сгруппироваться при приземлении, указали расположение аварийных выходов и предупредили о возможном раскрытии аварийных трапов.

«Экипаж нам провел инструктаж, на котором объяснил, как правильно сгруппироваться при жестком приземлении, где находятся аварийные выходы, предупредил о возможности раскрытия трап-горок, чтобы были готовы выходить из самолета по ним, сообщили о необходимости оставить все вещи на борту и не паниковать»,— рассказала пассажирка.

После посадки пассажиров разместили в гостинице. Позднее их отправили в Архангельск резервным бортом. Самолет прибыл в аэропорт Талаги 18 июня в 06:25 мск.

В авиакомпании уточнили, что возврат борта произошел после срабатывания индикации одной из систем самолета. Решение о возвращении приняли в соответствии с установленными правилами безопасности полетов.

Контроль за соблюдением прав пассажиров осуществляет Сочинская транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку обстоятельств инцидента и условий предоставления услуг пассажирам задержанного рейса.

Ранее в аэропортах юга России неоднократно фиксировали задержки и изменения в расписании рейсов, связанные с техническими проверками воздушных судов и ограничениями в работе авиационной инфраструктуры.

Мария Удовик