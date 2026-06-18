За строительство многоэтажки в центре Сочи с застройщиков взыскали 151 млн рулей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказал в удовлетворении жалобы лица, аффилированного с ликвидированным сочинским застройщиком ООО «Садко Инвест». Ответчик пытался оспорить свою финансовую ответственность за незаконное строительство многоэтажного дома в центре Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идет о взыскании в пользу городской администрации убытков от самовольного строительства 160-квартирного жилого дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства по улице Виноградной в центре Сочи. Разрешение на строительство 56-квартирного 16-этажного дома получило ООО «Садко Инвест», после чего застройщик возвел на этом месте многоэтажку на 160 квартир.

Как было установлено в судах, трехкратное увеличение квартир на объекте значительно увеличило нагрузку на имеющуюся социальную инфраструктуру в районе. Таким образом, было нарушено обязательство перед мэрией по обеспечению жителей района дополнительными социальными и инженерными объектами.

По данным Rusprofile, ООО «Садко Инвест» было зарегистрировано в Сочи в 2006 году. Руководителем компании был Илья Дурынин. Основным видом деятельности организации является «строительство жилых и нежилых зданий». Компания была ликвидирована 24 ноября 2023 года. Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ООО «Садко Инвест» возводило ЖК «Ангара» на улице Санаторной в Сочи, который вошел в число проблемных объектов с обманутыми дольщиками.

Суды признали бездействие администрации Сочи относительно увеличения площади строительства ЖК по улице Виноградной незаконным, а группу лиц, использующих компанию как «прикрытие», обязали возместить 151 млн руб. убытков, нанесенных городу, исключив из ее числа одного из участников. Кассационный суд, учитывая, что исключенный из числа ответчиков участник был аффилирован с застройщиком, владел 25% долей и через отчуждение доли пытался уйти от ответственности по инвестиционным обязательствам, вернул дело на пересмотр. При новом рассмотрении Краснодарский краевой суд признал, что его действия также причинили убытки городу и обязал возместить их.

Гражданская коллегия Четвертого кассационного суда оставила в силе судебный акт, подтвердив законность солидарного взыскания ущерба со всех четырех ответчиков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Садко Инвест» к моменту ликвидации компании были Илья Дурынин (50%) и Кристина Сарычева (50%). Ранее в числе соучредителей были Сергей Шерстянников (25%), Оганес Арутюнян (25/50%) и Игорь Кузнецов (25/50%). Уставный капитал общества — 10 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко