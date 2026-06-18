С начала года сочинских зазывал оштрафовали на 400 тысяч рублей

В Сочи с начала 2026 года к административной ответственности за навязчивое оказание услуг привлекли более 80 человек. Общая сумма штрафов составила около 400 тыс. руб. Об этом сообщили в администрации курорта по итогам рейдовых мероприятий в Центральном районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мониторинговые проверки провела межведомственная рабочая группа с участием представителей районной и городской администраций, сотрудников полиции и представителей территориального общественного самоуправления. Основное внимание уделили пресечению навязчивой коммерческой деятельности в общественных местах и на туристических маршрутах.

По данным администрации Сочи, в период высокого курортного сезона власти усилили контроль за деятельностью уличных фотографов, распространителей экскурсионных услуг и организаторов прогулок на яхтах. В мэрии отметили, что торговля и оказание услуг должны проходить без навязчивого привлечения прохожих.

Очередной рейд провели в районе Морского порта Сочи. Во время проверки сотрудники полиции выявили двух человек, которые настойчиво предлагали пешеходам прогулки на яхтах. В отношении нарушителей составили административные протоколы и назначили штрафы.

Директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин сообщил, что регулярные проверки позволили сократить число навязчивых фотографов и уличных зазывал, рекламирующих экскурсии и морские прогулки. По его словам, подобные мероприятия проводят во всех внутригородских районах курорта на постоянной основе.

В администрации уточнили, что в рейдах участвуют сотрудники УВД, а также специалисты департаментов потребительской сферы и услуг, транспорта и дорожного хозяйства, курортов и туризма. Проверки проходят еженедельно, в том числе в местах массового пребывания туристов и жителей города.

Мария Удовик