Черное море прогрелось до комфортных для купания отметок

Температура воды в Черном море у берегов Краснодарского края достигла комфортных для купания значений. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 18 июня, температура морской воды на всех основных курортах региона составила не менее +22 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Максимально Черное море прогрелось у берегов Сочи и Туапсе. Там температура воды достигла +23 градусов. В Геленджике, Анапе и Новороссийске море прогрелось до +22 градусов. Аналогичные показатели зафиксировали и в районе Тамани.

Азовское море у побережья Краснодарского края оказалось еще теплее. В Приморско-Ахтарске и Ейске температура воды достигла +25 градусов.

Специалисты отмечают, что температура воды от +22 градусов считается комфортной для купания. Повышение температуры моря связано с устойчивой жаркой погодой, которая установилась на территории региона. В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +30 градусов.

На фоне потепления воды на курортах Краснодарского края сохраняется высокий туристический поток. Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Сочи посетили около 2,6 млн туристов. Одновременно на территории курорта находятся порядка 135 тыс. человек. Средняя загрузка гостиниц и средств размещения в городе достигла 76%.

Рост турпотока фиксируют и в Анапе. По данным властей и представителей туристической отрасли, в 2026 году число туристов на курорте увеличилось на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На пляжах Анапы продолжают подготовку инфраструктуры к пиковому летнему сезону. Арендаторы устанавливают лежаки, навесы и зонтики. При этом пляжные территории уже открыты для отдыхающих, а туристы активно купаются в море.

С наступлением устойчиво теплой погоды и прогревом воды специалисты ожидают дальнейший рост посещаемости черноморских и азовских курортов Краснодарского края.

Мария Удовик