Ремонт Новороссийского шоссе в Сочи выполнили на 90%

В Сочи завершается капитальный ремонт дороги на Новороссийском шоссе, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным мэрии, работы выполнены более чем на 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дорожные рабочие укладывают верхний слой асфальта на отдельных участках, заканчивают монтаж ливневок и водоотводных лотков. На дороге установили 181 опору наружного освещения, отремонтировали три съезда на федеральную трассы и обустроили тротуары. Под новые дорожные знаки установлено свыше 530 опор. В администрации Сочи подчеркнули, что знаки будут смонтированы на Новороссийском шоссе в ближайшее время.

В рамках капитального ремонта на дороге выравнили проезжую часть и уложили новое асфальтобетонное покрытие на площади порядка 50 тыс. кв. м. Специалисты провели реконструкцию ливневой канализации, обустроили бордюры, дорожные ограждения и прочие элементы инфраструктуры.

На ремонт Новороссийского шоссе было выделено более 440 млн руб., заявил заместитель главы Сочи Александр Бауэр. Темпы работ оценивают как высокие, подрядчик выполняет необходимые мероприятия в соответствии с графиком.

Кристина Мельникова