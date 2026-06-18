Сочинский нацпарк вошел в тройку самых посещаемых ООПТ России

Весной 2026 года особо охраняемые природные территории федерального значения в России посетили 4 млн 445 тыс. человек. Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный биосферный заповедник вошли в десятку самых популярных природных территорий страны по числу посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Самой посещаемой особо охраняемой природной территорией страны по итогам марта—мая стал национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. За весенний сезон его посетили более 1,237 млн человек.

Второе место по посещаемости занял национальный парк «Лосиный остров» в Московской области, где зафиксировали 968 тыс. посетителей. Третьим стал Сочинский национальный парк в Краснодарском крае. За три месяца его посетили почти 777 тыс. человек.

В Минприроды уточнили, что в число наиболее популярных природных территорий также вошел национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области. За весну там приняли более 230 тыс. посетителей. Национальный парк «Красноярские Столбы» в Красноярском крае посетили 225 тыс. человек.

Высокий туристический поток сохранился и в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. За весенний сезон его посетили 178 тыс. человек. В число популярных природных территорий также вошел национальный парк «Приэльбрусье», где зафиксировали более 130 тыс. посетителей.

Более 70 тыс. человек за март—май приняли на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

В Минприроды России отметили, что развитие экологического туризма остается одной из ключевых задач федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», который реализуют в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

По данным ведомства, с начала 2026 года особо охраняемые природные территории федерального значения в России посетили уже более 7 млн человек. Рост посещаемости фиксируют в национальных парках, заповедниках и заказниках в различных регионах страны, включая Краснодарский край и Северный Кавказ.

Мария Удовик