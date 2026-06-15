Главные новости за 15 июня. Новороссийск

Из-за затопления на Троицком групповом водопроводе вода в Новороссийске продолжает поступать по утреннему и вечернему графику.

Семь выпускников из Новороссийска сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов.

16 июня на пляжах Новороссийска включат сирены в рамках плановых учений.

По итогам 2025 года доходы Новороссийска достигли 18,6 млрд руб. Поступления в консолидированный бюджет Кубани составили 62 млрд руб.

Под Анапой в районе Витязево открыли развязку трассы А-290. К концу года планируется запуск движения по основному ходу, его откроют после завершения асфальтобетонных работ на четырех полосах дороги.

Жителя Новороссийска приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Суд установил, что мужчина передавал информацию через открытый чат представителям ВСУ.

В 2027 году в Анапе планируют провести капитальный ремонт в 58 многоквартирных домах. Это рекордный показатель, отметила мэр города Светлана Маслова.