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Новороссийца приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Житель Новороссийска признан виновным в совершении государственной измены, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Дело рассматривалось в Краснодарском краевом суде, мужчине вынесли наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе судебных разбирательств было установлено, что мужчина, будучи противником власти России и специальной военной операции, связался с представителями ВСУ в одном из мессенджеров. Он вступил в открытый чат со спецслужбами Украины, чтобы оказывать им содействие.

Согласно материалам следствия, житель города, прошедший военную службу в Новороссийске, имел доступ к различной информации. Он размещал в чате с представителями из Украины фотографии и сведения, представляющие ценность для деятельности ВСУ против безопасности РФ.

Приговор, вынесенный в отношении жителя Новороссийска, не вступил в законную силу.

Кристина Мельникова

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