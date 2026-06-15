На трассе А-290 под Анапой открыли движение по новой развязке

На участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» в районе Витязево запустили движение транспорта после реконструкции большой клеверной развязки. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

В пресс-службе компании заявили, что введение в эксплуатацию новой развязки улучшит логистику транспортных потоков в сторону Крымского моста и Анапы, а также в направлении поселка Витязево и аэропорта. Воздушная гавань в Анапе еще не открылась после ограничений, введенных в 2022 году.

Транспортную развязку оборудовали барьерным ограждением и ливневой канализацией. В настоящее время на участке дороги специалисты завершают устройство освещения и шумозащитных экранов. По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», близится также запуск движения по основному ходу и на всем участке реконструкции трассы с 52 по 73 км. Рабочее движение планируется открыть до конца текущего года после укладки порядка 800 м асфальтобетонного покрытия на четырех полосах дороги.

С мая 2024 года съезд к поселку Витязево осуществлялся по временной схеме движения, из-за которого у автомобилистов не было возможности левого поворота по прямому ходу. Сейчас с развязки оборудованы восемь съездов во все стороны.

Кристина Мельникова