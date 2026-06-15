В Новороссийске включат сирены на пляжах 16 июня

В Новороссийске запланировано проведение штабной тренировки с включением систем оповещения на пляжных территориях, сообщили в пресс-службе администрации города. Учения пройдут утром 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Штабная тренировка, подразумевающая включение сирен, состоится с 08:00 до 09:00 16 июня. К учебным мероприятиям привлекут организации санаторно-курортной сферы, в том числе пользователей пляжных территорий.

Управление ГО и ЧС города разъяснит порядок действий при возникновении ЧС, вызванных образованием смерчей в море и на суше, а также доведет до представителей санаторно-курортной отрасли информацию об эвакуации населения в укрытие при поступлении сигнала «Внимание всем!» в случае угрозы атаки беспилотников или БЭК.

Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать спокойствие.

Кристина Мельникова