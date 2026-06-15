В Анапе планируют отремонтировать 58 жилых домов в 2027 году
В план по капитальному ремонту МКД в Анапе на 2027 год внесли 58 жилых домов. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, этот показатель является рекордным за весь период реализации программы капитального ремонта.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Общий объем финансирования в рамках капремонта многоквартирных домов в 2027 году превысит 1 млрд руб. Светлана Маслова отметила, что по действующей программе планируется ремонт фасадов, кровли и фундамента, а также замена и модернизация инженерных систем.
Глава администрации Анапы отдельно прокомментировала ситуация с домом на улице Молодежная, 54 в хуторе Воскресенском. Она сообщила, что дом планировали признать аварийным, но по результатам экспертизы основания не подтвердились. Объект также внесли в программу капитального ремонта на следующий год. В доме предусмотрено производство ремонта фасада и фундамента в целях устранения конструктивных проблем.
«Жильцам необходимо определить виды и сроки работ до 1 сентября»,— подчеркнула Светлана Маслова.
Обсуждение работ по капитальному ремонту осуществляется на общих собраниях собственников.