В Анапе планируют отремонтировать 58 жилых домов в 2027 году

В план по капитальному ремонту МКД в Анапе на 2027 год внесли 58 жилых домов. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, этот показатель является рекордным за весь период реализации программы капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем финансирования в рамках капремонта многоквартирных домов в 2027 году превысит 1 млрд руб. Светлана Маслова отметила, что по действующей программе планируется ремонт фасадов, кровли и фундамента, а также замена и модернизация инженерных систем.

Глава администрации Анапы отдельно прокомментировала ситуация с домом на улице Молодежная, 54 в хуторе Воскресенском. Она сообщила, что дом планировали признать аварийным, но по результатам экспертизы основания не подтвердились. Объект также внесли в программу капитального ремонта на следующий год. В доме предусмотрено производство ремонта фасада и фундамента в целях устранения конструктивных проблем.

«Жильцам необходимо определить виды и сроки работ до 1 сентября»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Обсуждение работ по капитальному ремонту осуществляется на общих собраниях собственников.

Кристина Мельникова