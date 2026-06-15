Семь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Новороссийске

В Новороссийске стали известны первые результаты ЕГЭ-2026. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что максимальный балл по экзамену получили семь выпускников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Трое молодых новороссийцев сдали химию на 100 баллов: Иван Кочерга из школы №40, Муниса Ахмедова и Елизавета Лещук из школы №11. Литературу на максимальный балл сдали четверо выпускников, в число которых вошли Арина Яшина из школы №33, Полина Дякина из гимназии №6, Валерия Сальникова из школы №34 и Софья Нечаева из школы №21.

По словам главы администрации Новороссийска, для поступления стобалльники рассматривают такие вузы, как Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, МГУ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российский государственный институт сценических искусств, РГУ им. А. Н. Косыгина и Анапский филиал МПГУ.

Школьники, сдавшие экзамены на максимальный балл, заинтересовались профессиями графического дизайнера и дизайнера костюма, журналистики, химией промышленного производства и медициной.

Кристина Мельникова