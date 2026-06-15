Доходы бюджета Новороссийска достигли 18,6 млрд рублей в 2025 году

По итогам прошлого года доходы бюджета Новороссийска составили 18,6 млрд руб., об этом сообщили муниципальные власти на публичных слушаниях по исполнению бюджета, которые состоялись в мэрии 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая сумма доходов по итогам 2025 года достигла 18 млрд 601,1 млн руб., а расходы составила 18 млрд 669,1 млн руб. Поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края оценили в 62 млрд руб., а темп роста составил 100,3% к уровню 2024 года.

На публичных слушаниях озвучили, что объем налоговых доходов достиг 9 млрд 159,3 млн руб., по сравнению с 2024 годом показатель вырос на 110,6%. Еще 31,9 млн руб. Новороссийск получи благодаря туристическому налогу. Он превысил статистику курортного сбора, который ранее действовал на территории города.

При поддержке губернатора Краснодарского края и при работе с краевыми ведомствами из регионального бюджета в казну Новороссийска поступило более 8418,5 млн руб. Денежные средства направили на реализацию государственных полномочий, социальных и инфраструктурных проектов. При поддержке краевого бюджета в Новороссийске по итогам 2025 года реализовали два национальных проекта на общую сумму 159,4 млн руб.

Кристина Мельникова